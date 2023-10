São Roque terá feirão de emprego com 250 vagas

São oferecidas vagas com ou sem experiência; saiba como participar

Na próxima terça-feira (25) a cidade de São Roque vai receber um Feirão de Empregos com cerca de 250 vagas de empregos.





O processo seletivo ocorrerá no Recanto da Cascata das 10h às 16h com diversas oportunidades de trabalho para a população local. A empresa Modular Data Centers estará recrutando profissionais com e sem experiência.

Serão ofertados os seguintes cargos:

Soldador Industrial (Fábrica)

Montador(a) Industrial (Fábrica)

Eletricista Industrial (Fábrica)

Pintor(a) Eletrostático (Fábrica)

Mecânico(a) de Refrigeração (Fábrica)

Os candidatos aprovados terão a oportunidade de realizar um curso no SENAI para a devida formação, com os custos de condução por conta do candidato. As vagas de emprego estão distribuídas em duas cidades, Santana do Parnaíba e Cotia.

Para participar do Feirão do Emprego, os interessados devem comparecer ao local do evento com um currículo atualizado (preferencialmente com duas cópias) e documentos pessoais, como RG, CPF e carteira de trabalho. A avaliação e triagem dos candidatos serão realizadas por uma equipe da empresa no local. Aqueles que atenderem aos pré-requisitos exigidos serão encaminhados para as próximas etapas do processo seletivo.