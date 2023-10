Polícia prende foragido por sequestro e homicídio em chácara em Ibiúna

Uma espingarda artesanal municiada com dois cartuchos de calibre .24 também foi apreendida

Foto: Divulgação / Polícia Civil

Um homem foragido da Justiça, acusado de homicídio e extorsão mediante sequestro foi preso, na quarta-feira (18), em Ibiúna. Durante a ação, a Polícia Civil localizou ainda uma arma de fogo em sua residência. As informações são do site Cruzeiro do Sul.





Os policiais receberam informações de que o indivíduo estaria em uma chácara no bairro Areia Vermelha. Ao chegarem no local, foram recebidos por um homem, que aparentou certo nervosismo ao ser questionado pela identidade.





O homem acabou confessando aos agentes que estava foragido da Justiça e que tinha uma arma de fogo em sua propriedade. Os policiais entraram no imóvel e encontraram uma espingarda artesanal municiada com dois cartuchos de calibre .24, bem como munições de diversos calibres e um objeto similar a um cano de arma de fogo compatível com munição de calibre .40.





De acordo com o site, os policiais confirmaram que ele tinha mandados de recaptura expedidos pela Vara de Execução Criminal e Vara do Júri Execução de Sorocaba, relacionados aos crimes de homicídio e extorsão mediante sequestro.





O homem segue preso aguardando decisão do Poder Judiciário.