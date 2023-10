ETEC de Cotia tem inscrições abertas para vestibulinho de curso técnico e ensino médio Integrado

Em Cotia, a ETEC oferece a possibilidade de Ensino Médio Técnico com habilitação em Técnico em Administração, Contabilidade e Desenvolvimento de Sistemas. Em relação ao Ensino Técnico, há vagas para Administração e Contabilidade. São 40 vagas para cada curso.Para se inscrever é preciso acessar o site www.vestibulinhoetec.com.br e preencher o formulário de inscrição, pagar a taxa de R$ 34,00 – o valor deverá ser pago até o dia 8 de novembro para garantir a inscrição. Os candidatos farão uma prova marcada para o dia 10 de dezembro. O manual do candidato pode ser consultado no próprio site do Vestibulinho.