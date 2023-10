Moradora é sequestrada após assalto a condomínio; suspeito é preso em Cotia

Vítima ficou amarrada durante o assalto a sua residência; entre objetos roubados e transferências bancárias, prejuízo foi de R$ 25 mil

Um dos veículos apreendidos pela polícia. Imagem enviada ao Cotia e Cia

Dois criminosos armados invadiram uma residência dentro do condomínio Vila Verde, divisa de Itapevi com Cotia, na noite dessa terça-feira (17). A moradora, de 51 anos, ficou amarrada em um dos cômodos da casa durante o assalto. Os criminosos roubaram diversos objetos pessoais e fizeram transferências bancárias via Pix. O total do prejuízo foi de R$ 25 mil.





Após o roubo, a vítima foi colocada juntamente com os objetos roubados dentro de seu próprio veículo. Os criminosos rodaram cerca de um km e a transferiram para outro carro. Ela não soube precisar mais detalhes porque a todo momento ficou com a cabeça baixa. Os bandidos abandonaram a vítima na Estrada dos Tijoleiros, em São Roque.





Em depoimento à polícia, a mulher disse que os criminosos tinham informações “de um dinheiro que a família havia recebido”. Um deles chegou a assumir que era “fita dada”. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.





SUSPEITO PRESO





Durante a madrugada desta quarta-feira (18), a Polícia Militar prendeu um dos suspeitos de terem participado do crime. Ele estava dentro do mesmo veículo utilizado no sequestro. Ao seu redor, tinham outros indivíduos encostados em outro carro, que fugiram a pé ao ver a polícia. O flagrante ocorreu no bairro Mirante da Mata, em Cotia.





Na delegacia, a vítima reconheceu o homem como sendo um dos autores do crime. Em seu pulso, havia um relógio do marido da vítima. No porta-malas de um dos veículos apreendidos a polícia encontrou uma mochila, que também foi roubada da residência.





O suspeito negou a participação no crime. Ele segue preso em Cotia aguardando decisão do Poder Judiciário.