Funcionário furta 4 peças de picanha em Cotia e acaba preso em flagrante

Ele colou as carnes no corpo com fita adesiva

Crime ocorreu no Empório Mega 100. Foto: Google Imagens

Um funcionário do Empório Mega 100, em Cotia, foi preso em flagrante na última quinta-feira (12) por furtar três peças de picanha fatiada e uma peça de picanha inteira. As mercadorias foram avaliadas em R$240.





O funcionário foi surpreendido na saída de seu turno do setor de devolução de mercadoria. Segundo a polícia, ele admitiu tê-las subtraído para consumo. As carnes foram apreendidas e devolvidas ao responsável pela empresa.





A Polícia Militar foi acionada por um segurança do estabelecimento, que “ouviu barulhos de fita adesiva” no setor de devolução. Ao sair do local, o segurança pediu para o funcionário levantar a blusa, quando viu as mercadorias presas ao seu corpo coladas com a fita.





Assim que a PM chegou, o funcionário foi revistado e ainda havia mais duas peças de picanha dentro de sua calça.





O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, na Granja Viana.