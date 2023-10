Herbert Loko mostrou a tatuagem ao vivo no podcast Bom Papo e Cia, na última sexta-feira (13); assista

Herbert Loko participou do Bom Papo e Cia na última sexta-feira (13). Foto: Estúdio MAN

Inspirado no Jackass, reality show americano de comédia que foi ao ar na MTV no início dos anos 2000, o influencer e youtuber Herbert Loko tatuou ‘seu nome’ na bunda – e ele mostrou a tatuagem ao vivo durante sua participação no podcast Bom Papo e Cia, na última sexta-feira (13).





Veja no vídeo abaixo: