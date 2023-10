PM apreende submetralhadoras artesanais e 2,9 mil porções de drogas em Itapevi

Operação contou com auxílio de cães farejadores; veja lista das drogas e das armas encontradas

Foto: Divulgação / PM

Policiais militares do 5 º BAEP (Batalhão de Ações Especiais) apreenderam, durante operação de combate ao tráfico de drogas em Itapevi, duas submetralhadoras artesanais – uma .40 com seis munições e uma .380 com 8 munições – além de diversas porções de drogas. A apreensão aconteceu na noite dessa quinta-feira (19), na Vila Recanto Paulistano.





Na ação, os PMs contaram com apoio de cães farejadores, que apresentaram mudança de comportamento, indicando um barraco inabitável com odor específico de drogas.





Neste barraco, foram encontradas as submetralhadoras e mais de 2.900 porções de drogas - 1.899 porções de maconha (4.347g), 52 porções de haxixe (152g), 64 pedras de Crack (48g), 701 porções de cocaína (867g) e 255 frascos de lança-perfume.





A PM ainda encontrou uma pistola 9mm, com numeração raspada e com 8 munições, e um revólver calibre .38, numeração raspada com 9 munições intactas.





Também foram apreendidos dois rádios comunicadores, duas balanças, um caderno de contabilidade e R$ 470 em espécie.





As drogas, as armas e o material encontrados foram encaminhados para a Delegacia de Itapevi, que investiga o caso.