Polícia apreende 200 toneladas de carne podre dentro de fábrica em Carapicuíba

Segundo a polícia, as carnes seriam tratadas para serem vendidas como charque de boi

Carne estragada apreendida em Carapicuíba. Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu, nessa segunda-feira (2), cerca de 200 toneladas de carne estragada em uma fábrica localizada em Carapicuíba. Segundo a polícia, as carnes seriam tratadas para serem vendidas como charque de boi. As informações são do G1.





De acordo com a polícia, o flagrante ocorreu durante uma vistoria realizada por policiais civis e agentes da Vigilância Sanitária.





Durante a fiscalização, ainda segundo a polícia, foi encontrado um produto que seria usado para matar bichos que estavam em meio à carne apodrecida.





O dono da empresa foi detido e deve ser autuado por crime de relação de consumo, que prevê pena de 2 a 5 anos de detenção, se condenado.