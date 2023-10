Veja quem são as eleitas para o Conselho Tutelar de Cotia

Apuração dos votos encerrou nesta segunda-feira (2)

Foto: Agência Brasil

Cotia terminou, nessa segunda-feira (2), a apuração dos votos para o Conselho Tutelar da cidade para o quadriênio 2024 – 2028. Ao todo, 25 pessoas disputaram a eleição. A votação aconteceu no domingo (1º). Cada eleitor pode escolher até cinco candidatos para votar.





As pessoas selecionadas serão responsáveis por garantir que crianças e adolescentes tenham todos os seus direitos respeitados conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).





Veja abaixo as eleitas:





Shirley Araújo – 1.276 votos





Camila Alves – 1.253 votos





Luana Karen – 1.169 votos





Sandra Regina – 1.102 votos





Cristina Romero – 1.034 votos





Dra. Bruna Ferreira – 1.027 votos





Mara Evangelista – 961 votos





Cristiane Lopes – 864 votos





Cláudia Pança – 852 votos





Josana Silva – 851 votos





Das 10 eleitas, cinco vão assumir o Conselho Tutelar de Caucaia do Alto e cinco o Distrito Sede, em Cotia.





O que é Conselho Tutelar?





O Conselho Tutelar foi criado em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para desempenhar uma função estratégica: zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.





Nesse sentido, age sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais/responsáveis em razão de sua própria conduta.





Cada município tem o seu Conselho Tutelar e eles são órgãos autônomos, permanentes e não jurisdicionais, que integram a administração pública local.





O Conselho Tutelar tem a função de atender as crianças e adolescentes, aconselhar familiares, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviços sociais, previdência, trabalho e segurança, entre outros. Além disso, é responsável por encaminhar ao Ministério Público e à autoridade judiciária os casos de sua competência, como infração penal ou administrativa contra os direitos das crianças e adolescentes.