Motorista que fugiu após atropelar e matar motociclista na Raposo Tavares é indiciado

O caso ocorreu no dia 29 de setembro, por volta das 23h30. A vítima, Jhonatan William dos Santos, de 19 anos, chegou a ser socorrida ao Hospital Regional de Cotia, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.





Segundo a delegada que acompanha o caso, Mônica Gamboa, o motorista foi indiciado por: homicídio na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente e omissão de socorro. Ele compareceu na Delegacia de Cotia nessa segunda-feira (9), dez dias após o ocorrido, junto com seu advogado. Ele confessou a autoria delitiva e justificou que que fugiu do local "por estar desorientado com a batida e com medo de ser linchado".





A delegada agora aguarda a chegada dos últimos laudos da perícia para concluir o inquérito.