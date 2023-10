Motociclista morre após acidente na Raposo Tavares e motorista foge a pé

Acidente ocorreu no km 31 da rodovia

Imagem das proximidades do acidente / Google Street Views

Um motociclista, de 19 anos, morreu após um motorista de um carro modelo Tiguan, da cor cinza, colidir contra sua traseira no km 31 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (29). Segundo informações, o jovem estava parado com sua moto no acostamento.





Após o acidente, o motorista abandonou o veículo no local e fugiu a pé. A Polícia Civil de Cotia segue na captura do autor.





Assim que foi acionada, a Polícia Militar compareceu ao local dos fatos, onde a vítima já estava sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Cotia, mas veio à óbito assim que deu entrada na unidade.





Os veículos envolvidos no acidente foram removidos da rodovia e posteriormente apreendidos para serem periciados.





O caso foi registrado na Delegacia de Cotia.