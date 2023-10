Feriado terá sol em Cotia, mas temperatura deve cair até 10° C em 24 h

Chuva deve prevalecer no município entre sexta-feira (13) e domingo (15); veja a previsão

Celebrado nesta quinta-feira (12), o feriado de Nossa Senhora Aparecida vai começar com sol de até 28° C em Cotia, mas a temperatura deve cair até 10° C no dia seguinte, segundo os meteorologistas. A chuva deve prevalecer no município entre sexta-feira (13) e domingo (15).





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo bom, com sol forte e algumas pancadas de chuva, deve se manter no feriado na cidade. Os termômetros devem marcar de 18° C e 28° C. Há possibilidade de fortes rajadas de vento e raios entre a tarde e à noite.





Virada no tempo





A chegada de uma frente fria deve provocar uma mudança brusca no clima na sexta-feira, segundo o Inmet. A previsão é de muitas nuvens em Cotia, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. As marcas devem ficar entre 13° C e 17° C.





No fim de semana, a tendência também é de chuva na cidade, com baixas temperaturas: a previsão é de 12° C e 18° C no sábado (14), e de 13° C a 25° C no domingo (15).