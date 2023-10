Bandidos invadem condomínio e ameaçam criança durante roubo em Cotia

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que um dos criminosos pula para dentro da residência; veja

Imagens da câmera de segurança da casa foram enviadas ao Cotia e Cia

Dois criminosos invadiram uma residência dentro do condomínio Villa D’Este, em Cotia, na manhã dessa terça-feira (17). No momento, havia só uma menina de 11 anos no imóvel





Segundo o proprietário da residência, os dois pularam a cerca do condomínio e o muro da casa, entrando pelos fundos. Depois, uma câmera de segurança flagrou o momento em que um deles sobe no ombro do outro e entra pela janela da lavanderia.





Ainda de acordo com a vítima, sua filha ficou trancada em um quarto e sendo ameaçada a todo momento. Eles roubaram dois notebooks e um aparelho de celular.





Após o roubo, os dois fugiram para rumo ignorado. A Polícia Civil de Cotia investiga o caso. Cotia e Cia está em contato com o condomínio. Caso haja retorno, será acrescentado aqui.





Veja as imagens abaixo: