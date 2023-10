Metrô, CPTM e Sabesp: plano de governo de Tarcísio não cita privatizações

Governador de SP voltou a falar que o plano de privatizações “foi colocado com clareza no plano de governo” – o que não é verdade

Governador de SP, Tarcísio de Freitas. Foto: Reprodução

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse em entrevista à rádio CBN que o plebiscito para as privatizações do Metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) foi feito nas eleições.





"O plebiscito foi nas urnas. A gente colocou com muita clareza qual era o nosso plano de governo. A gente sempre colocou na campanha, pro bem e pro mal, que nós pretendíamos fazer estudos e trazer a iniciativa privada para participar dos investimentos. O estado hoje tem uma capacidade limitada para fazer investimento", disse o governador, ao comentar sobre a greve de funcionários das três estatais nesta terça-feira (3).





No entanto, segundo reportagem da Agência Brasil, o plano de governo registrado por Tarcísio no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), quando era candidato, não menciona as privatizações.





As únicas menções a concessões e privatizações, explicitadas na página 43 do plano, referem-se aos aeroportos de Congonhas, do Campo de Marte e dos Portos de Santos e São Sebastião.





Há ainda uma menção genérica a parcerias com a iniciativa privada e a promessa de transferir ativos públicos para empresas "quando for mais vantajoso para o cidadão paulista".





Mas no plano a que se refere o governador, a única referência ao Metrô e à CPTM, segundo a Agência Brasil, aparece na página 22 e se restringe à promessa de ampliação de rotas de transporte sobre trilhos para atender a população mais carente e implantação de trens regionais.





“Na página 28, o plano de governo promete ações para a área de saneamento básico, mas não fala sobre a Sabesp, explicitamente, nem sobre a privatização da empresa”, diz a reportagem.





Questionada sobre a ausência da menção explícita à privatização das empresas paulistas no plano de governo, a Secretaria de Comunicação do governo de São Paulo disse que o plano fala em parcerias com a iniciativa privada e sobre a abordagem da desestatização da Sabesp lembra que o tema foi tratado em sabatinas e debates durante a campanha, conforme citado na reportagem.





Da Agência Brasil