Médicos assassinados: Polícia de SP vai ao RJ auxiliar nas investigações

Três vítimas foram mortas a tiros por criminosos armados na madrugada desta quinta-feira (5). Outra ficou ferida e está internada

Foto: Reprodução

O Governo de São Paulo publicou uma nota, nesta quinta-feira (5), lamentando a morte dos médicos ocorrida nesta madrugada no Rio de Janeiro. Três vítimas foram mortas a tiros por criminosos armados. Outra ficou ferida e está internada.





Na nota, o governo diz que, por determinação da Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil está enviando uma equipe do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa) e uma do Dipol (Departamento de Inteligência da Polícia Civil) ao Rio de Janeiro para auxiliar na investigação dos fatos. “O Estado está à disposição do governo do Rio de Janeiro para colaborar com as investigações”, disse.





Os médicos estavam na cidade para participar do 6º Congresso Internacional de Cirurgia Minimamente Invasiva do Pé e Tornozelo e tinham ido ao quiosque que fica em frente ao Hotel Windsor, na Avenida Lúcio Costa, onde tinham se hospedado.





O momento do assassinato foi gravado por câmeras de segurança. As cenas mostram três bandidos saindo armados de um carro que para próximo a barraca onde estavam os quatro amigos. Em seguida, os criminosos disparam cerca de 20 vezes contra eles. Nada foi levado das vítimas. Os bandidos fugiram em seguida. As filmagens estão sendo analisadas pelos policiais para tentar identificar os assassinos.