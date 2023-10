Galeria Safra amplia suas lojas com direito a festa em Caucaia do Alto

Evento para toda a família será neste sábado (7), a partir das 9h

Galeria Safra, em Caucaia do Alto. Foto: Cotia e Cia

#PUBLI: A Galeria Safra, em Caucaia do Alto, vai realizar, neste sábado (7), a partir das 9h, a ‘Festa da Expansão’. O evento marca a ampliação do empreendimento com mais 19 lojas.





A programação conta com DJ, piscina de bolinhas, plataforma de vídeo 360º, pipoca e algodão doce gratuitos e muito mais!





VEJA NO VÍDEO ABAIXO UM POUCO MAIS SOBRE A AMPLIAÇÃO





CENTRO COMERCIAL QUE COMBINA COM A FAMÍLIA





A Galeria Safra é uma iniciativa da mesma família que, em 1983, abriu a loja Safra Construção e Reforma. Por estar há tantos anos na região, eles perceberam a falta de um centro comercial em Caucaia do Alto voltado para as famílias e que combinasse com uma variedade de lojas e qualidade.





E é com essa combinação que a Galeria Safra se mantém até hoje, tonando-se um ponto de referência de compras dos mais variados segmentos.





SERVIÇO





O QUE: Expansão da Galeria Safra





QUANDO: Sábado (07/10/2023), a partir das 9h





ONDE: Av. Inocêncio Pires de Oliveira, 50, centro de Caucaia do Alto, em Cotia-SP