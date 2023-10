Casa Marielle Franco, em Cotia, recebe retiro terapêutico LGBT+

Evento será realizado neste domingo (8); veja como participar

Arte: Divulgação

O movimento MulherAção, em parceria com a Casa Sou, vai realizar, neste domingo (8), o retiro ‘Vivências Terapêuticas LGBT+’. O evento acontece das 9h às 15 na Casa Marielle Franco (Rua dos Bandeirantes, 322 Jardim Lina, Cotia).





Às 9h, será servido o café da manhã. As atividades com reiki, constelação e outras experiências meditativas começarão às 10h. Haverá pausa para alimentação no local e depois continuidade do evento, que segue até às 15h.





“Venha imergir nessa experiência de autoconhecimento e quebre padrões repetitivos, tais como, problemas de saúde recorrentes na família, questões de relacionamentos, problemas financeiros contínuos e problemas familiares. Cure-se e traga uma nova perspectiva para a sua vida conectando-se com a sua verdadeira força”, diz a descrição do evento.





Os organizadores pedem a doação de um kg de alimento não-perecível - exceto sal. Os alimentos serão destinados às pessoas LGBT+ em situação de vulnerabilidade alimentar.