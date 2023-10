Vídeo mostra vazamento de água em frente à escola municipal em Cotia

Alunos estavam no horário de saída da unidade no momento em que o vazamento ocorria

Flagrante foi feito pela reportagem do Cotia e Cia

A reportagem do Cotia e Cia flagrou, por volta das 11h30 de hoje (6), um grande vazamento de água na Avenida Antônio Mathias de Camargo, no Jardim Leonor.





O problema ocorre em frente à Escola Municipal Sidrônia Nunes Pires. Os alunos estavam no horário de saída da unidade no momento em que o vazamento ocorria.





Do outro lado da via, na rua Bolívia, uma equipe da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está realizando um serviço.





Cotia e Cia está em contato com a Sabesp para buscar mais informações.





Veja o vídeo abaixo: