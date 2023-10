Com previsão de chuva, Defesa Civil segue monitorando áreas de risco em Cotia

Entre hoje (12) e sexta-feira (13), uma nova frente fria deve alcançar a região; pancadas de chuva estão previstas em todas as áreas monitoradas

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia

A Secretaria de Defesa Civil de Cotia está em alerta para as condições climáticas e previsões meteorológicas para os próximos dias. Cerca de 25 áreas consideradas de risco são acompanhadas para, em caso emergência, prestar atendimento à população.





Além disso, os agentes do órgão seguem atendendo chamados relacionados a quedas de árvores, vistorias de imóveis, liberação de vias, entre outros. A Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana também está mobilizada em ações com o objetivo mitigar alagamentos e enchentes.





De acordo com a Defesa Civil, nas fortes chuvas que caíram em Cotia, no último fim de semana, 12 ocorrências foram atendidas. “Os atendimentos eram feitos enquanto uma forte chuva caia em Cotia. O município é desafiador para qualquer órgão de socorro, pois é extenso e cada região tem uma característica. Por isso, é importante que a população esteja atenta às orientações de segurança para os dias de chuva e evitem áreas de alagamentos, enchentes e de deslizamento”, disse Lincoln Júnior, titular da Defesa Civil.





No último fim de semana, segundo o secretário, o índice pluviométrico foi de 122mm. “Muita água para pouco tempo. Tivemos o colapso em uma ponte no Jardim Pioneiras, quedas de árvores e moradores tiveram perdas materiais, mas para nosso alívio, não tivemos vítimas”, comentou Lincoln.





A Secretaria de Obras e Infraestrutura tem apoiado a Defesa Civil nas ações de liberação das vias e recolhimento de podas, além do desassoreamento de córregos, limpeza e manutenção e galerias pluviais, entre outras ações para auxiliar no escoamento das águas.





A forte chuva do fim de semana também causou um desmoronamento de barranco no Jardim Santa Fé, a terra foi retirada pela Secretaria de Obras para liberar a passagem de veículos.





Nos próximos dias, imagens de satélites e radares meteorológicos mostram que, entre quinta-feira (12/10) e sexta-feira (13/10), uma nova frente fria deve alcançar a região metropolitana, condicionando a ocorrências de pancadas de chuva forte em todas as áreas monitoradas. A partir de sábado (14/10) o cenário atmosférico deve se estabilizar mais e as pancadas de chuva devem se limitar em alguns pontos isolados do estado.





Dicas de segurança da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil:





Limpar e consertar calhas e telhas quebradas.





Levar o lixo para locais altos caso a água comece a subir, para evitar agravamento da situação.





Verificar as condições de conservação de paredes e telhados, ficando atentos ao surgimento de trincas inclusive no chão.





Desligar aparelhos eletrônicos e chave geral, botijão de gás e registro de entrada de água.





Móveis como geladeiras, fogões entre outros devem ser erguidos e acomodados fora do alcance da água.





Quando necessário a casa deve ser trancada e a família se abrigar em local alto e livre das águas.





Caso esteja em meio a enchente:





Evitar contato com a água, pois ela pode estar contaminada, podendo causar doenças e também acidentes.





Manter alimentos e outros produtos longe da água, caso estejam molhados descarte-os.





Beber apenas água filtrada ou fervida.





Evitar andar em ruas alagadas, mas se necessários, esteja sempre calçado, amparando-se em muros ou paredes. Mantenha a calma e sempre só atravesse correntezas com apoio de cordas e auxílio de outras pessoas.





Se estiver dentro do carro:





Não enfrente alagamentos caso esteja em local seguro, pois os riscos são muito grandes.





Sintonize em rádios que divulguem informações sobre o tempo e áreas afetadas.





Não feche cruzamentos e facilite a passagem de veículos de socorro.





Evite dirigir sob fortes chuvas. Pare em local seguro e espere ela passar. Caso não tenha opção, ao passar por áreas alagadas, aguarde que o carro da frente atravesse e só depois faça o mesmo.





Como agir após a enchente:





Jamais se arrisque em lugares inundados.





Quando as águas baixarem, comece rapidamente a limpeza dos locais atingidos, retirando a lama. Utilize botas e luvas para evitar doenças.





Descontamine locais e caixas de água utilizando uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água.





A água da enchente nunca deve ser reaproveitada, nem mesmo para limpeza da lama.





Evite manusear quaisquer equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica, estando com as mãos molhadas, pois pode haver risco de choque.





O que fazer quando houver raios:





Fique longe de árvores, ou rede de energia elétrica, pois são condutores de raios.





Fique longe de estruturas metálicas, como varais ou trilhos, e não segure objetos pontiagudos ou de metal. Dentro de casa evite proximidade de tomadas, canos, janelas e portas metálicas e nunca utilize o telefone ou aparelhos que estejam ligados à tomada.





Desligue aparelhos eletrônicos durante fortes tempestades.





Nunca permaneça no mar, piscinas, lagoas, represas, locais altos e campos abertos e quadras. Abrigue-se em edificações, prédios e metrô.





Para casas em encostas de morros:





Conserte vazamentos! Encanamentos com problemas, esgoto a céu aberto, valas obstruídas e acúmulo de lixo em encostas provocam deslizamentos.





Não desmate, principalmente em encostas. Sem árvores e vegetações. Essas áreas ficam sujeitas a desmoronamentos e deslizamentos de terra.





Bananeiras em morros são sinal de perigo. Esse tipo de vegetação acumula muita água no solo e tem raízes rasas que facilitam deslizamentos. A prefeitura pode fornecer ajuda para substituí-las.





Escolha patamares para fazer suas construções. Aterros e cortes nas encostas deixam o terreno instável e sob risco de desmoronamento. Para construir com segurança junto às encostas e morros, você deve procurar orientação de técnicos da prefeitura.





Trincas no chão e nas paredes de sua casa indicam problemas estruturais e risco.





Atenção a árvores, postes ou muros inclinados, assim como água com aparência barrenta. Na dúvida acione a Defesa Civil pelo telefone 199.