Bebê de 10 meses morre de meningite em Cotia

Vigilância Epidemiológica de Cotia enviou um comunicado para a creche que o bebê frequentava; veja

Foto: G1

Um bebê de 10 meses morreu na semana passada de meningite em Cotia. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica do município. Ele frequentava o Centro Educacional João Pires Mendes, no Jardim Nova Coimbra.





Segundo informações apuradas pelo Cotia e Cia, ele chegou a ficar internado por dois dias, mas não resistiu aos sintomas.





A reportagem não conseguiu contato com os pais da criança.





Após o episódio, muitos pais ficaram com medo de encaminhar seus filhos para o Centro Educacional.





Ao Cotia e Cia, a Vigilância Epidemiológica confirmou a informação, mas ressaltou que a morte não foi causada pela meningite bacteriana (meningocócica) e que não poderia abrir mais detalhes do caso devido ao sigilo e proteção de dados.





COMUNICADO DA VIGILÂNCIA





Em comunicado enviado para a unidade escolar, por meio da Secretaria de Educação, a Vigilância Epidemiológica de Cotia informou que, quanto às ações de quimioprofilaxia (medida terapêutica para a prevenção), não há indicação, segundo protocolo do Ministério da Saúde, “para os casos que não são classificados como meningocócica (meningite bacteriana) ou por haemophylous influenzae (bactéria que pode causar diferentes doenças infecciosas)”.





Ainda no comunicado – e após considerar as informações e analisar o caso - a vigilância epidemiológica tranquilizou os pais, responsáveis e colaboradores da unidade escolar, dizendo que “não há indicação de medicação profilática ou vacina como ação imediata para o caso em questão”.





“E, diante da fatalidade do ocorrido, que a diretoria da unidade escolar mantenha diálogo com os pais e responsáveis por alunos sobre a importância de manter a caderneta de vacinação das crianças em dia. É fundamental que seja feita a atualização de todas as vacinas, tanto das crianças quanto dos adultos, além dos colaboradores da escola”, diz o texto.





A Secretaria de Educação, por fim, recomendou que as aulas do centro educacional não fossem suspensas.





VACINAÇÃO CONTRA MENINGITE





No Sistema Único de Saúde (SUS), sete vacinas são recomendadas e estão disponíveis contra a meningite, segundo o Ministério da Saúde. São elas:





- BCG: protege contra as formas graves da tuberculose, inclusive a meningite tuberculosa. Esquema vacinal: dose única (ao nascer);





- Penta: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo B, como meningite e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B. Esquema vacinal: 1ª dose aos 2 meses de idade; 2ª dose aos 4 meses de idade e 3ª dose aos 6 meses de idade;





- Pneumocócica 10-valente (Conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. Esquema vacinal: 1ª dose aos 2 meses de idade; 2ª dose aos 4 meses de idade e reforço aos 12 meses de idade;





- Pneumocócica 23-valente (Polissacarídica): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. Uma dose é suficiente para conferir proteção contra os sorotipos dos pneumococos contidos na vacina. É disponibilizada para toda a população indígena acima de 5 anos de idade, sem comprovação da vacina pneumocócica 10-valente (Conjugada). Para a população a partir de 60 anos de idade (institucionalizada), a revacinação é indicada uma única vez, devendo ser realizada 5 anos após a dose inicial;





- Pneumocócica 13-valente (Conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. Essa vacina é disponibilizada nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs) para os seguintes grupos especiais: indivíduos ≥ 5 anos de idade, incluindo adultos nas condições de HIV/Aids, paciente oncológico, transplantados de órgãos sólidos e transplantados de células-tronco hematopoiéticas (medula óssea);





- Meningocócica C (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. Esquema vacinal: 1ª dose aos 3 meses de idade; 2ª dose aos 5 meses de idade e reforço aos 12 meses de idade;





- Meningocócica ACWY (Conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A, C, W e Y. Esquema vacinal: uma dose em adolescentes de 11 e 12 de idade, a depender a situação vacinal.





SOBRE A DOENÇA





O termo meningite define um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal.





Entre os sintomas em geral das meningites, estão dor de cabeça intensa e contínua, rigidez da nuca, vômitos, náuseas, prostração e febre alta que começa abruptamente.





Em crianças com menos de um ano, esses sintomas podem não ser tão evidentes e, por isso, os pais devem ficar atentos para a presença de moleira tensa ou elevada, irritabilidade, inquietação com choro agudo e persistente, além de rigidez corporal com ou sem convulsões.