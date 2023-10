Após abordagem, PM descobre desmanche de motos em residencial no Tijuco Preto

Caso foi registrado no Distrito Policial de Caucaia do Alto

Foto: Reprodução / Polícia Militar

A Polícia Militar encontrou, na tarde dessa terça-feira (3), um desmanche de motos dentro de um residencial localizado na Estrada do Borba, no Tijuco Preto, divisa de Cotia com Vargem Grande Paulista.





O local foi descoberto após abordagem a um veículo na Estrada de Caucaia. Ao sinalizar a parada, o condutor desceu do carro “suando e tremendo”, o que chamou a atenção dos policiais.





Dentro do carro, os PMs encontraram uma maquininha de cartão bancário e algumas peças de motos. Questionado sobre a procedência das peças, o suspeito indicou aos policiais o local onde elas estavam.





Os PMs seguiram até o residencial. O suspeito disse que no local morava um homem chamado Guilherme, mas no momento, não havia ninguém na casa. Os policiais salientaram que o suspeito tinha as chaves e o controle remoto do portão eletrônico.





Dentro da casa, os agentes encontraram diversas peças de motos desmontadas e ainda dez chassis (quadros) com registros de furto. As motos, as peças e os quadros foram apreendidos. O suspeito segue como investigado. O caso foi registrado no 1º DP de Cotia, em Caucaia do Alto.