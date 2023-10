Câmara de Cotia está entre as “mais caras” do estado de SP; veja ranking

Dados do TCE-SP são referentes a maio de 2022 a abril de 2023; Cotia está também no ranking das cidades que têm maior custo por vereador; saiba mais

Foto: Câmara Municipal de Cotia

A Câmara Municipal de Cotia está entre as “mais caras” das 644 Casas Legislativas do Estado de São Paulo. Os dados, que excluem a Capital Paulista, foram colhidos pelo Sistema de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas de São Paulo (TCE-SP). O período do levantamento corresponde a maio de 2022 até abril de 2023.





A Câmara de Cotia está entre as 13 com maiores gastos líquidos com pessoal e custeio. De acordo com o TCE-SP, os valores destinados para o exercício do mandato dos 15 vereadores de Cotia somado aos 210 servidores (140 efetivos e 70 comissionados) alcançaram a cifra de R$ 44.257.492 dentro do período mencionado acima.





Veja abaixo o ranking das Câmaras mais caras do estado de SP





1º Guarulhos R$ 115.013.878,00





2º Campinas R$ 113.055.619,00





3º Osasco R$ 77.754.040,00





4º São José dos Campos R$ 70.838.267,00





5º Santos R$ 68.631.051,00





6º São Bernardo R$ 67.662.531,00





7º Santo André R$ 64.326.782,00





8º Barueri R$ 63.755.047,00





9º Sorocaba R$ 56.955.381,00





10º Guarujá R$ 54.620.253,00.





11º São Caetano do Sul - R$ 51.873.549,53





12º Ribeirão Preto - R$ 46.671.715,83





13º Cotia 44.257.492,33





CUSTO POR VEREADOR





Além disso, os dados do TCE-SP revelaram quanto cada vereador custa para o município. E Cotia está novamente no ranking, mas desta vez, entre as 9 cidades. Veja abaixo os números e valores de cada parlamentar aos municípios.





1º Osasco (21 vereadores) R$ 3.702.573,00 cada um





2º Campinas (33 vereadores) R$ 3.425.925,00 cada um





3º Guarulhos (34 vereadores) R$ 3.382.761,00 cada um





4º São José dos Campos (21 vereadores) R$ 3.373.250,00 cada um





5º Santos (21 vereadores) R$ 3.268.145,00 cada um





6º Guarujá (17 vereadores) R$ 3.212.956,00 cada um





7º Santo André (21 vereadores) R$ 3.063.180,00 cada um





8º Barueri (19 vereadores) R$ 3.035.954,00 cada um





9º Cotia (15 vereadores) R$ 2.950.499,00 cada um





(RELEMBRE AQUI). 10º Sorocaba (20 vereadores) R$ 2.847.769,00 cada um Vale ressaltar que a partir da próxima eleição, o número de parlamentares da câmara de Cotia subirá de 15 para 17