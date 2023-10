Apae Cotia: Veja como ajudar os projetos da instituição através do cupom fiscal

Participação direta da sociedade é imprescindível para manter assistência de alunos e assistidos; entenda

Apae Cotia. Foto: Reprodução / Redes sociais

Os projetos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Cotia impactam positivamente a vida de 350 beneficiários, incluindo alunos e assistidos, bem como suas famílias.





Esses projetos estão abalizados em três pilares fundamentais: Educação, Saúde e Assistência Social. Cada um desses pilares abriga diversos programas destinados a elevar a qualidade de vida e promover a dignidade das pessoas com deficiência.





Para viabilizar todas essas iniciativas, a APAE Cotia depende da disponibilidade de recursos financeiros. A instituição mantém convênios com as esferas pública estadual e municipal. Portanto, a participação direta da sociedade é imprescindível, por meio de doações e incentivos fiscais.





A digitação do cupom fiscal é uma ação de suma importância para a APAE Cotia. Através desse processo, cada vez que um cupom fiscal é digitado, uma parcela do valor gasto na compra é direcionada para a instituição.





Essa prática, conhecida como "doação automática", tem um impacto significativo nas finanças da APAE Cotia e, por conseguinte, nos seus projetos e no apoio oferecido às pessoas com deficiência e suas famílias.





A doação automática por meio da digitação de cupons fiscais não requer qualquer gasto adicional por parte do doador, sendo uma forma simples e eficaz de contribuir com a APAE Cotia.





Cada cupom digitado representa uma oportunidade de angariar recursos para sustentar os projetos nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, que desempenham um papel crucial na melhoria da qualidade de vida e na promoção da dignidade das pessoas com deficiência.





É fundamental ressaltar que essa prática pode ser adotada por qualquer pessoa, tornando-se uma maneira acessível de colaborar com a APAE Cotia, independentemente do montante que se possa doar. Assim, a digitação do cupom fiscal não apenas apoia financeiramente a instituição, mas também ajuda a conscientizar a comunidade sobre a importância de apoiar causas sociais e a importância do engajamento cívico em prol de um bem maior.





Portanto, a digitação do cupom fiscal é uma ação que desempenha um papel crucial no apoio e na contribuição para a continuidade de seus projetos e para o benefício das pessoas com deficiência e suas famílias na região.





Entre em contato com a APAE Cotia:





- Tel. 11 4628-1850





– site: www.apaecotia.org.br





– e-mail presidente@apaecotia.org.br