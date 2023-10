VÍDEO: Teto de estação de trem privatizada desaba em Osasco

Episódio, que ocorreu em meio a um forte vazamento de água, aconteceu em um momento em que a estação estava cheia de pessoas





Na noite desta quarta-feira (4), uma parte do teto da estação Osasco, pertencente à Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade, desabou durante uma chuva na Região Metropolitana de São Paulo. O episódio, que ocorreu em meio a um forte vazamento de água, aconteceu em um momento em que a estação estava cheia de pessoas.





De acordo com a empresa, a área foi interditada e uma equipe de manutenção foi acionada para atuar no local. “Não tem perigo de outras partes do teto cederem”, informou a companhia, em nota.





Não se trata do único problema nos últimos dias. A Linha 9 Esmeralda voltou a funcionar plenamente por volta das 17h desta quarta, após mais de 27 horas de paralisação parcial, devido a uma falha elétrica registrada na terça-feira (3).





Em outra frente, o Ministério Público de São Paulo decidiu voltar a investigar as falhas na operação da Linha 9, alvo de constantes interrupções no funcionamento. Os casos já motivaram um acordo a prever o pagamento de 150 milhões de reais em indenização aos cofres públicos.





VEJA O VÍDEO ABAIXO:

O teto da estação de Osasco caindo pra variar, obrigado via mobilidade pic.twitter.com/NgALoMRw27 — Guss (@TheIronicG) October 4, 2023