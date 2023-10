Dr. Felício Savioli, de Cotia, lança livro sobre cardiologia geriátrica

Obra ‘Cardiologia Geriátrica: Da Clínica a Intervenção’ também é assinada por mais dois especialistas

Doutor Felício Savioli Neto - primeiro da direita para esquerda. (Foto Divulgação)



Foto divulgação





66, lançou, neste mês, o livro ‘. A segunda obra de sua carreira contempla a experiência de especialistas nessa área para fornecer uma visão abrangente do manuseio do idoso cardiopata.A literatura, que também é assinada pelos especialistas Ari Timerman e Fausto Feres, tem como objetivo, destaca Savioli.Ele lembra que, com os avanços e as descobertas da medicina moderna, que permitem que as pessoas vivam mais, o número de idosos continuará a crescer exponencialmente nas próximas décadas., ressalta.Dr. Felício Saviloi é chefe da Seção Médica de Cardiogeriatria do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia desde 1987 e diretor científico da primeira diretoria do Grupo de Estudos Brasileiro de Cardiogeriatria.Em Cotia, Savioli ocupou os cargos de Diretor Adjunto da Saúde (1985–1987) e Secretário da Saúde e da Promoção Social (1987-1990). Em 2011, foi ouvidor da Secretaria da Saúde do município.