Site para MEIs emitirem notas fiscais não está funcionando no 1º dia após mudança

Até o momento, o governo federal não comentou o assunto

Foto: Reprodução

Os microempreendedores individuais (MEIs) de todo o Brasil estão passando por grandes dificuldades nesta sexta-feira (1º) para emitir suas notas fiscais por meio do sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e). Isso porque o site da Receita Federal tem apresentado instabilidade.

Até ontem, as notas eram emitidas pelos sites das prefeituras, mas por determinação do Governo Federal, as administrações municiais tiveram que se adequar.

A mensagem que aparece ao tentar acessar o sistema é "the service is unavailable." Além disso, o site ainda está sem certificados de segurança, o que faz com que navegadores o indiquem como não seguro.

Com o problema e a suspensão dos serviços nos sistemas municipais os empreendedores não conseguem emitir suas notas. Até o momento, o governo federal não comentou o assunto. Nas redes sociais, muitos usuários reclamam do problema. Veja alguns comentários abaixo:

maldito do gov federal bloqueou emissor de notas MEI que eram feitos nos sistemas municipais, agora sistema que ele criou pra foder quem emiti noTa nao esta funcionando ou seja qUem depende de salario por emissao de nota Ta ferrado, alem doque deve triplicar impostos do bem #FAZL — Anderson siqueira (@Andersiqueiramt) September 1, 2023

Bom dia pra quem trabalha com MEI e não consegue gerar nota por que o sistema não tava preparado pra tanto acesso! — João G. de Oliveira (@guimeoliveira) September 1, 2023





Mudança visa padronização:

A medida visa padronizar a emissão deste tipo de documento em todo o território nacional. A mudança deveria estar implantada até abril, mas o governo federal prorrogou o prazo até setembro.

A alteração na emissão da nota fiscal eletrônica atende a Resolução CGSN nº 169, de 27 de julho de 2022 e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. O Sistema Nacional para a emissão da NFS-e pode ser acessado AQUI.