Boulos lidera com 32% das intenções de voto para Prefeitura de SP, diz Datafolha

Primeira pesquisa eleitoral para a prefeitura de SP foi divulgada nesta quinta-feira (31); veja os demais resultados

Deputado federal Guilherme Boulos. Foto: Reprodução

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (31) mostra que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera, com 32% das intenções de voto, a primeira pesquisa eleitoral para a disputa da Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024. Atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB) aparece em segundo, com 24%.





Foi o primeiro levantamento feito pelo Datafolha em São Paulo sobre as eleições municipais de 2024. A pesquisa ouviu, de forma presencial, 1.092 eleitores da capital paulista com 16 anos ou mais entre terça (29/8) e quarta (30/8). A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.





Datafolha:





Guilherme Boulos: 32%;





Ricardo Nunes: 24%;





Tabata Amaral (PSB): 11%;





Kim Kataguiri (União): 8%;





Vinicius Poit (Novo): 2%





Branco ou nulo: 18%





Nenhum: 5%





De acordo com o instituto, o alto percentual de intenção de voto nulo ou branco é normal a 13 meses do primeiro turno, que está previsto para acontecer em 6 de outubro de 2024; o segundo turno deve ocorrer no dia 27 de outubro de 2024.