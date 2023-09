Polícia Civil lança concurso com 3,5 mil vagas em todo Estado de SP

Vagas são para delegado, investigadores, escrivães, além de médicos-legistas e peritos criminais





Polícia Civil. Foto: Reprodução





A Polícia Civil irá lançar um novo concurso para preencher 3,5 mil vagas em todo o Estado de São Paulo para as carreiras de delegado, investigadores, escrivães, além de médicos-legistas e peritos criminais.





A abertura do edital foi publicada nesta sexta-feira (01) no Diário Oficial do Estado (DOE), e os interessados poderão se inscrever a partir do dia 11 de setembro até 10 de outubro.





Para o delegado de 3º classe, serão 552 vagas, com salário inicial de R$ 15 mil. Já para a carreira de investigador e de escrivão, que terão 1.250 e 1.333 vagas, respectivamente, o salário inicial será de R$ 5,8 mil.





Já na Polícia Técnico-Científica, serão 116 cargos para preencher de médico-legista e 249 para peritos criminais, ambos com provimentos a partir de R$ 12,9 mil.





Com o novo concurso, a previsão é de que os déficits nos efetivos da Polícia Civil e Superintendência da Polícia Técnico-Científica, que estão, respectivamente, em 33,7% e 26%, caiam para 16,2% e 13,9%.