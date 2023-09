‘Setembro Amarelo’: Cotia realizará atividades voltadas para saúde mental

Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil



A Secretaria de Saúde de Cotia, por meio das equipes de saúde mental, realizará, no dia 16 de setembro, o ‘1º Evento de Práticas Integrativas e Complementares – Saúde Mental’. As atividades, que serão abertas ao público, ocorrerão das 8h às 12h30 no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II e AD).

A programação contará com palestras sobre: Setembro Amarelo e Saúde Mental e Práticas Integrativas na Promoção do Cuidado, além de atendimentos e vivências em: auriculoterapia, yoga, reiki, reflexologia, quick massage (massagem rápida) e arteterapia.

“Falar sobre prevenção ao suicídio é uma das missões dos nossos CAPS e que realizamos todos os dias, todos os meses do ano. Mas o ‘Setembro Amarelo’ tem um significado especial, pois mobiliza pessoas do mundo todo em torno do assunto. Falta de informação leva ao preconceito e ao agravamento dos casos de pessoas que precisam de ajuda”, disse Soraya Moraes, coordenadora da Saúde Mental de Cotia.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que, todos os anos, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo. A entidade alerta ainda para os chamados episódios subnotificados, que podem chegar a mais de 1 milhão de casos anualmente.

No Brasil, a estimativa é de 14 mil casos por ano, uma média de 38 suicídios por dia. De 2010 e 2019, o país registrou cerca de 112,2 mil mortes por suicídio.

Serviço

I Evento de Práticas Integrativas e Complementares – Saúde Mental

Dia 16 de setembro – sábado

Das 8h às 12h30

Local: CAPS II e AD

Endereço: rua Topázio, 96, Jardim Nomura

Programação: Palestras, práticas integrativas, vivências e atendimentos