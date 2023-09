Raposo Tavares registra acidente com vários veículos no KM 10

Ao menos uma pessoa ficou ferida.

Reprodução: Tv Band

A rodovia Raposo Tavares registra um acidente com ao menos 5 veículos no início da noite desta quinta-feira (7) na altura do KM 10 sentido capital no Butantã.

Em entrevista ao Brasil Urgente da Bandeirantes, o Capitão Anderson da Polícia Militar informou que "um caminhão teria perdido o controle e atingido os veículos, alguns deles capotaram. O motorista do caminhão fugiu".

Segundo o Corpo de Bombeiros 5 viaturas atendem a ocorrência, ao menos uma vítima foi socorrida. Ao todo 5 veículos foram atingidos.

*Matéria em atualização