Cotia recebe exposição artística sobre a resistência e trajetória da mulher negra

Exposição ‘Negras que nos Habitam’ ficará na Biblioteca Batista Cepelos até o dia 2 de outubro; saiba mais

Exposição 'Negras que nos Habitam'. Foto: Divulgação

A Biblioteca Municipal Batista Cepelos de Cotia recebe a exposição ‘Negras Que Nos Habitam’ até o dia 2 de outubro. A mostra conta com os trabalhos da artista plástica Joyce Fesan, cuja obras transmitem a trajetória e resistência da mulher negra brasileira. A abertura oficial da exposição aconteceu nessa terça-feira (5)





De forma inovadora e transformadora, as criações da artista buscam dar um novo significado aos materiais extraídos da natureza, como a madeira, que desempenham um papel fundamental na construção de suas obras e narrativas. A ideia é trabalhar com materiais de reuso que estabeleçam uma conexão direta com a origem e a identidade da mulher afro-brasileira.





Ao todo, a exposição é composta por 12 peças que motivam a reflexão sobre quem são todas essas mulheres presentes em nossos antepassados, revelando suas histórias e contribuições para o mundo. “Uma esperança de que podemos ser uma mulher negra sem medo, sem preconceito, aceitando e assumindo nossa verdadeira identidade” diz Joyce.





‘Negras Que Nos Habitam’ é um conjunto de obras da talentosa artista plástica Joyce Cristina Fesan Rodrigues, natural de Santo André, que através do seu trabalho celebra a força, resiliência e a resistência das mulheres negras no Brasil. Além disso, para o próximo ano, a artista tem planos de lançar um instituto de artes, uma iniciativa que visa criar um espaço acolhedor e inspirador onde crianças, jovens e adultos possam explorar a arte em todas as suas formas, proporcionando à comunidade de São Bernardo do Campo uma oportunidade única de se conectar com a expressão artística.





Serviço





‘Negras Que Nos Habitam’





Data: de 5 de setembro a 2 de outubro (segunda à sexta-feira)





Horário: das 8h às 18h, e aos sábados das 9h às 16h





Local: Biblioteca Municipal Batista Cepelos





Endereço: Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1147 – Parque Bahia