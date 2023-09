Semana do Cinema: 10 filmes em cartaz para assistir por R$12 em Cotia

Programação especial começa nesta quinta-feira (28); veja a seleção de filmes que o Cotia e Cia separou para você

A Semana do Cinema também chegou em Cotia e contará com uma programação especial que vai acontecer entre esta quinta-feira (28) e o dia 4 de outubro.





O evento traz ingressos mais baratos, ao preço único de R$ 12, além de combos com pipoca e refrigerante por valores mais em conta.





A ocasião tem como objetivo celebrar o cinema como um todo e viabilizar experiências cinematográficas para cada vez mais pessoas.





Nas telonas dos dois cinemas de Cotia serão diversos filmes populares. Os longas-metragens abrangem diferentes gêneros, como terror, drama, comédia, ficção científica, entre outros.





Abaixo, Cotia e Cia separou os principais filmes que farão parte da Semana do Cinema na cidade:





1 - A Filha do Rei do Pântano (em cartaz no Cineflix -Open Mall The Square)





Dirigido por Neil Burger, o filme de drama e ação traz Daisy Ridley no papel principal e conta a história de uma mulher que busca vingança contra o homem que sequestrou sua mãe.





2 - A Freira 2 (em cartaz no Cineflix - The Square - e no Cinemark - Shopping Granja Vianna)





França, 1956. Um padre é assassinado. Um mal está se espalhando. A irmã Irene, mais uma vez, fica cara a cara com a força demoníaca Valak, a Freira. Se você gosta de terror, essa dica é para você!





3 - Besouro Azul (em cartaz no Cineflix - The Square - e no Cinemark - Shopping Granja Vianna).





Fãs de super-heróis na área? "Jaime Reyes, um adolescente de origem mexicana, encontra um artefato alienígena que lhe dá um exoesqueleto mecanizado e poderes, tornando-o no Besouro Azul".





4 - Jogos Mortais X (em cartaz no Cineflix -Open Mall The Square)





No décimo filme da franquia, "John Kramer, doente e desesperado, viaja para o México para um procedimento médico experimental, na esperança de uma cura milagrosa para seu câncer, apenas para descobrir que toda a operação é uma farsa para fraudar os mais vulneráveis".





5 - Nosso Sonho (em cartaz no Cineflix - The Square - e no Cinemark - Shopping Granja Vianna).





Dirigido por Eduardo Albergaria, Nosso Sonho é uma cinebiografia de Claudinho e Buchecha, uma das duplas de maior sucesso do funk brasileiro de todos os tempos.





6 - As Tartarugas Ninja: Caos Mutante (em cartaz no Cinemark - Shopping Granja Vianna)





Os irmãos Tartaruga enfrentam um misterioso crime, mas logo se metem em confusão quando um exército de mutantes é lançado sobre eles.





7 – Nosso Lar (Relançamento) (em cartaz no Cineflix - The Square)





Sucesso do cinema espírita brasileiro, ‘Nosso Lar‘ é baseado no livro de mesmo nome do médium Chico Xavier, e traz a jornada espiritual do médico André Luiz (Renato Prieto), que passa por um despertar depois de sua morte e encontra diversas criaturas horríveis compartilhando a existência com ele, que, mesmo morto, continua sentindo fome, sede e afins.





8 – Resistência (em cartaz no Cineflix - The Square)





Em meio a uma futura guerra entre humanos e inteligências artificiais, Joshua é recrutado para localizar e matar o Criador - misterioso arquiteto responsável por desenvolver uma arma capaz de acabar com o confronto e com toda a humanidade.





9 - Som da Liberdade (em cartaz no Cineflix - The Square - e no Cinemark - Shopping Granja Vianna)





Um ex-agente especial do Governo Americano embarca em uma missão arriscada para resgatar crianças vítimas de tráfico infantil na Colômbia.





10 – A Noite das Bruxas (em cartaz no Cineflix - The Square - e no Cinemark - Shopping Granja Vianna)





A Noite das Bruxas é um filme de investigação policial baseado no livro homônimo de Agatha Christie, conhecida por títulos como Assassinato no Expresso do Oriente e Morte no Nilo. No terceiro filme da saga de Hercule Poirot (Kenneth Branagh), o detetive está de volta para investigar mais um mistério na cidade mais bonita do mundo: Veneza.





SERVIÇO





O QUE - Semana do Cinema

QUANDO - do dia 28 de setembro ao dia 4 de outubro

ONDE - Cineflix (Open Mall The Square - Rodovia Raposo Tavares, KM 22, Granja Viana, Cotia) / Cinemark - Rodovia Raposo Tavares, 23.500, Lageadinho, Cotia)

QUANTO - R$12,00