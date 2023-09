Lei Gusttavo Lima limita Prefeitura de São Roque a pagar altos cachês para artistas

Autor da propositura, vereador Paulo Juventude explicou ao Bom Papo e Cia como funciona a lei e relembra caso que deu origem ao nome; veja

Cantor Gusttavo Lima. Foto: Divulgação

A Lei Gusttavo Lima, em vigor em São Roque, impõe limites aos gastos públicos municipais referentes ao pagamento de cachês altíssimos de shows artísticos, eventos e atividades culturais contratados pela prefeitura.





De autoria do vereador Paulo Juventude (Rede), a Lei limita o pagamento de cachês astronômicos em valor superior ao investido em cultura no município, durante um mesmo exercício financeiro.





Paulo explicou que a motivação da propositura iniciou com as denúncias noticiadas em mídias nacionais envolvendo prefeituras de municípios pequenos, com baixa arrecadação fiscal, e que gastaram entre R$ 700 mil a R$ 1,2 milhão. Para exemplificar, ele lembrou do caso de Teolândia, cidade baiana com 20 mil habitantes.





“O caso do município de Teolândia chamou bastante atenção, visto que os gestores públicos iram gastar o valor equivalente ao da ajuda de emergência recebida do governo federal por causa das chuvas do ano passado, para bancar uma festa com músicos famosos, sendo Gusttavo Lima a atração principal”, disse.





Ao podcast Bom Papo e Cia, o parlamentar deu mais detalhes sobre a lei. Veja no trecho abaixo: