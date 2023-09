Raposo Tavares tem perseguição policial após roubos e sequestros em SP

Um criminoso foi preso pela PM em Cotia; dois conseguiram fugir

Ocorrência foi registrada na Delegacia de Cotia. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Polícia Militar prendeu, na noite dessa segunda-feira (4), um criminoso envolvido em roubo e sequestro que deu inicio no João XXIII, em São Paulo, e terminou no Jardim Stella Mares, em Cotia. Dois bandidos conseguiram fugir.





Os criminosos sequestraram uma mulher de 43 anos, que estava como refém em seu próprio veículo. Informada sobre a ocorrência, a PM fez um bloqueio na rodovia Raposo Tavares, mas eles conseguiram passar. A partir daí, iniciou-se a perseguição.





A vítima contou à polícia que foi abordada no João XXIII por três criminosos que estavam em um veículo HB20. No interior do veículo, havia um homem, motorista de aplicativo, que também foi sequestrado e roubado pelo trio.





A mulher conta que foi colocada no banco de trás e que a todo momento foi ameaçada de morte. O sequestro só terminou no Jardim Stella Mares, quando os bandidos pararam o veículo e fugiram a pé. Um foi capturado e reconhecido pela vítima.





MOTORISTA DE APLICATIVO





O motorista de aplicativo disse em depoimento que pegou um passageiro em São Bernardo do Campo com destino a Itapevi. Ao deixar o primeiro passageiro, pegou outro, momento em que foi abordado pelos três bandidos.





Da mesma forma que a mulher, ele também foi colocado no banco traseiro e ameaçado de morte. Ao chegar no bairro João XXIII, ouviu um dos criminosos dizendo “vamos pegar essa daí”, referindo-se a mulher de 43 anos que também foi vítima do bando.





Os veículos e os pertences roubados foram entregues aos seus devidos proprietários. O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que investiga o caso.