Caufarma passa a atender 24 horas em Caucaia do Alto

Essa é a única farmácia do distrito com atendimento ininterrupto

A unidade da Caufarma, que fica localizada na Rua Trinta de Novembro nº 186, aos fundos da Praça dos Romeiros, no centro de Caucaia do Alto, passou a atender 24h nesta semana. Essa é a única farmácia do distrito que conta com atendimento ininterrupto.

A novidade visa atender uma demanda expressiva que a região vem tendo nos últimos anos, com aumento de moradores e comércios.

No início do ano, por exemplo, a unidade do supermercado Barbosa de Caucaia do Alto também começou a operar 24 horas.

Fundada em 1986, a Caufarma Drogarias esteve sempre presente na vida de seus clientes, atendendo-os com cuidado e garantindo sempre o melhor preço.

Serviço:

Caufarma, Farmácia 24 horas em Caucaia do Alto

Endereço: Rua Trinta de Novembro nº 186