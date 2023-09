McDonald's ‘sustentável’ em SP é feito de madeira e tem composteira para tratar lixo

Unidade inaugurada no final de agosto tem ponto de carregamento para carros elétricos e quiosque de sobremesa feito de material reciclável

Foto: Divulgação

O McDonalds inaugurou, no último dia 31, uma nova unidade construída de maneira “ecologicamente correta”. A loja fica na Avenida Bernardino de Campos, próximo à Avenida Paulista, em São Paulo.





A iniciativa, segundo a empresa, é “desmistificar a ideia de que fast food não tem qualidade e não é sustentável”. Segundo o Mc, a loja possui mais de 60 características sustentáveis, sendo que 26 delas já são obrigatórias em todas as unidades do Brasil.





A nova unidade se diferencia, por exemplo, por ser feita com uma estrutura de madeira de reflorestamento; placas de forro produzidas com 25% de material reutilizado; quiosque de sobremesas feito de material reciclado, além de uma área de compostagem interna e externa.





Segundo a empresa, a ideia é que todo o processo, desde a produção agropecuária até o descarte dos resíduos, seja pensada para reduzir os danos ambientais.





A empresa informou ainda que os ingredientes chegarão até o restaurante em caminhões elétricos e, no pós-consumo, os clientes serão incentivados a colaborarem com um descarte consciente. Lixeiras com diferentes formatos indicando cada tipo de material foram distribuídas na loja.





Já o resíduo orgânico deverá ser direcionado a uma composteira no fundo do restaurante. “Testamos em outra loja e descobrimos que essa composteira inicial dá conta do que geramos por dia. Mas, caso o volume aumente, temos espaço para máquinas que recebem até 100 quilos, o triplo do estimado a princípio”, informou a empresa.





A loja ainda conta com ponto de carregamento para carros elétricos, estacionamento de bicicletas e estação de bikes do Itaú para aluguel.





*Com informações do site Melhores Destinos