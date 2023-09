Desfile de 7 de setembro reúne 10 mil pessoas em Itapevi

Tema deste ano foi “Da Colonização à Globalização – Brasil onde chegamos?”; confira

Foto: Prefeitura de Itapevi

O tradicional Desfile Cívico Militar de 7 de Setembro em Itapevi reuniu cerca de 10 mil pessoas, entre participantes e espectadores, nesta sexta-feira. O evento foi realizado no Corredor Oeste Metropolitano (Rodovia Nelson Ferreira da Costa), no centro.





Participaram do desfile 47 escolas municipais e estudantes da Escola Estadual Professora Celina de Barros Bairão. O tema foi “Da Colonização à Globalização – Brasil onde chegamos?”.





Em 2018, o evento voltou para o calendário oficial da cidade, após 10 anos de interrupção, sendo realizados também em 2019 e 2022 e foi suspenso nos anos de 2020 e 2021 devido à pandemia.





O público presente teve à disposição ambulâncias, banheiros químicos, arquibancada coberta e tendas de alimentação. Foram disponibilizados transportes para as crianças das escolas participantes.





Solenidade





A abertura da solenidade contou com a presença de autoridades, hasteamento da bandeira nacional e a execução dos hinos nacional e de Itapevi.





O desfile foi dividido em oito pelotões e levaram para as ruas os seguintes temas: Descobrimento do Brasil; Colonização do Brasil; Chegada dos Imigrantes no Brasil; Independência do Brasil; Brasil Republicano; São Paulo da Garoa, São Paulo que terra boa…; Estação Itapevi e A Era da Globalização – Itapevi Conectada.





O evento contou com apresentações da Banda Municipal e de alunos e professores das Escolas de Arte, Teatro & Circo; de Dança; Música; pelotão de fanfarra de estudantes da Escola Estadual Professora Celina de Barros Bairão, Amigos de Bike, Ordem dos Desbravadores, Romeiros, GCM (Guarda Civil Municipal) de Itapevi, Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e carros oficiais dessas instituições.