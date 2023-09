Quadrilha faz moradores reféns por 3h durante assalto a condomínio em Cotia

Durante o roubo, os nove criminosos ainda cozinharam e fumaram maconha dentro da residência

Roubo aconteceu dentro do condomínio Quinta de São Fernando. Foto: Google Imagens

Nove criminosos fortemente armados invadiram uma residência dentro do condomínio Quinta de São Fernando, no bairro Pitas, em Cotia, no último dia 30.





Dois moradores foram feitos reféns durante três horas. A quadrilha roubou diversos relógios, joias, roupas e R$ 10,5 mil em dinheiro. Ninguém foi preso.





A vítima disse em depoimento que estava em casa e, por volta das 18h50, foi surpreendido pelos criminosos. Todos estavam armados, com pistolas e metralhadoras.





De acordo com o morador, os criminosos, durante o roubo, ainda cozinharam e fumaram maconha dentro da casa.





Quando sua mulher chegou na residência, às 20h, também foi rendida pelo grupo. Só quando foi por volta das 22h que eles saíram, levando diversos objetos pessoais e dinheiro.





Segundo as vítimas, os criminosos cortaram a cerca elétrica do muro do condomínio, por onde teriam entrado e saído.





O crime foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.





Cotia e Cia está em contato com o condomínio e aguarda retorno.