Thermas da Mata inicia venda do 3º lote de ingressos para show de Péricles

2ª Esquenta Thermas acontece no próximo dia 17 de setembro; Veja os valores









O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, vai realizar, no dia 17 de setembro, a 2ª edição do ‘Esquenta Thermas’. Entre as atrações da programação especial, o cantor Péricles, ícone do pagode e do samba, fará seu show ao vivo durante o evento, que ainda terá a participação do DJ Igor Mezaki e da Banda Two Beats Live.





O empreendimento informou que iniciou a venda do 3º lote para o evento, os valores são de R$ 129 para adultos e R$ 59 para crianças, além do estacionamento que custa R$ 36.