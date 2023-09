Mulher é vítima de sequestro-relâmpago e tem carro roubado na estrada de Caucaia

Vítima de 54 anos saía de seu comércio no momento do crime

Uma mulher, de 54 anos, foi vítima de sequestro-relâmpago ao sair de seu comércio localizado na Avenida Ivo Mário Isaac Pires (estrada de Caucaia do Alto), na altura do número 8.700, em Cotia. O crime aconteceu no último dia 31, por volta das 21h.





A vítima relatou que, ao sair de seu comércio, foi abordada por dois homens armados. Mediante grave ameaça, eles anunciaram o roubo.





A mulher conta que foi colocada no banco de trás de seu veículo e teve o celular roubado. Os criminosos também fizeram transferências bancárias, mas ela não soube informar o valor. Além disso, a dupla também roubou mil reais em dinheiro.





Após ser liberada – depois de duas horas - a mulher, que teve seu carro, celular e dinheiro roubados, compareceu à delegacia para prestar depoimento. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia, que apura os fatos.





(ESSA REPORTAGEM FOI ATUALIZADA ÀS 15H19 DO DIA 04/09/2023 COM INFORMAÇÕES SOBRE A PRISÃO DE UM DOS CRIMINOSOS)

Após tomarem ciência dos fatos, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal (GCM) realizaram diligências na região do Jardim Ísis e Mirante da Mata. Moradores informaram as forças de segurança que havia um veículo em estado de abandono no local.Os moradores também viram um homem saindo do automóvel e rapidamente ele foi identificado como D.L.S, de 31 anos, que já tinha passagens pela polícia por roubo. Ele foi preso em flagrante na rua Mirante do Sol, no Mirante da Mata, confessando a sua participação no crime.O dinheiro, o celular e o veículo foram entregues à vítima. O outro criminoso que estava com D.L.S não foi localizado até o momento.