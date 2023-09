Memorial reúne fé, arte e reconstitui história dos 310 anos da Igreja Matriz de Cotia

Cotia e Cia visitou o memorial que conta cuidadosamente a história da Paróquia de Nossa Senhora do Monte Serrate, que está completando hoje 310 anos; VEJA FOTOS E VÍDEO

Memorial 310 Anos de Fé. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

Uma verdadeira viagem no tempo. É o que proporciona o ‘Memorial 310 anos de Fé’, que conta com dezenas de acervos históricos sobre a Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate de Cotia.





Nesta sexta-feira (8), quando se comemora o 310º aniversário da paróquia, Cotia e Cia foi até o memorial e conheceu a história de cada item que está em exposição.





Os objetos foram cuidadosamente restaurados e organizados pelos próprios membros da paróquia. Em uma tela, mais de 800 fotos contam “a história da fé do povo cotiano”.





O memorial ainda conta com materiais que fizeram parte da construção da igreja além de exposição de quadros e obras de arte que integram não só a história do templo religioso, mas também da cidade de Cotia.





Veja o vídeo abaixo e as fotos na sequência









FOTOS: DANIEL HARZER

TEXTO E VÍDEO: NETO ROSSI

COLABORAÇÃO: ANDERSON FERNANDES