Homem é preso ao jogar drogas na privada durante ação policial em São Roque

Operação da Polícia Civil resultou em mais de 700 porções de drogas apreendidas e quatro prisões

Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil apreendeu mais de 700 porções de drogas durante operações ocorridas nos municípios de Itu e São Roque, na última terça-feira (5). Quatro pessoas foram detidas durante as ações. Um homem foi preso em flagrante ao jogar drogas na privada.





Segundo a Polícia Civil, em São Roque a investigação teve início após a corporação receber informações sobre atividades de tráfico de drogas no bairro Gabriel Pizza. Após dois meses de investigação, os agentes identificaram os indivíduos responsáveis pelo ponto de venda ilegal de entorpecentes.





Um dos investigados, conforme a Polícia Civil, desempenhava o papel de gerente do local e era responsável pelo abastecimento de drogas na cidade.





Com base nas apurações, foi solicitado e deferido um mandado de busca e apreensão. Na terça, os policiais cumpriram as ordens judiciais. Durante a busca na residência do gerente, a equipe localizou 357 porções de cocaína prontas para a comercialização, além de um aparelho de telefone celular.





Ao notar a presença da polícia, o indivíduo tentou se desfazer das drogas jogando-as em uma privada, mas sem sucesso. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.





Em um segundo endereço, um rapaz foi encontrado com três porções de crack destinadas ao uso pessoal. Ele foi liberado.





Itu





Já em Itu, a Polícia Civil recebeu informações sobre atividades de tráfico de drogas no bairro São Judas, próximo a uma escola e uma quadra de esportes. No local, os policiais flagraram três indivíduos comercializando entorpecentes na região.





Na abordagem do trio, foi encontrado 202 porções de cocaína, 129 de crack e 26 de maconha, além de R$ 79,00 em dinheiro. A polícia localizou também balanças de precisão e material para embalar drogas escondidos em uma banca de jornais desativada.





Os três foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico e seguem à disposição do Poder Judiciário.