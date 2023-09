Itapevi terá Feirão do Emprego com 500 vagas no setor de logística neste sábado (16)

A Prefeitura de Itapevi fará um Feirão do Emprego neste sábado (16) para contratar 500 profissionais para o setor logístico de empresas do município. As oportunidades são para operadores de logística, de empilhadeira e fiscais de prevenção. Os salários variam entre R$ 1.800 e R$ 2.200, conforme a função oferecida.





Os interessados devem comparecer ao Resolve Fácil Empresa, na Rua Agostinho Ferreira Campos, 752, no Jardim Nova Itapevi, das 9h às 14h. Em todas essas áreas de atuação, a pessoa precisa ter ensino médio completo e ser maior de 18 anos. Os contratantes concederão alimentação no local, seguro de vida e vale transporte.





Para os candidatos às chances de operador de logística, o salário será de R$ 1.800. Não há necessidade de ter experiência nesse ramo. O período de atuação será de 90 dias, a contar com a data de contratação.





O mesmo período temporário vale para as oportunidades de operador de empilhadeira. Nesse caso, o vencimento chega a R$ 2.200. O profissional precisa ter experiência com empilhadeira elétrica e ter habilitação.





As oportunidades de fiscal de prevenção são efetivas, com salário de R$ 1.880. O pretendente dessa função irá executar auditorias de processos operacionais em recebimento, expedição, armazenagem, vistoria por bastão detector, rondas preventivas e de orientação.





Serviço

Contratações para 500 vagas no setor logístico

Quando: sábado, 16 de setembro

Horário: das 9h às 14h

Local: Resolve Fácil Empresa

Endereço: Rua Agostinho Ferreira Campos, 752, no Jardim Nova Itapevi