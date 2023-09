Secretário de Segurança de SP divulga tijolo de maconha com adesivo de Lula

Após repercussão, deputados da bancada do PT na Alesp cobraram uma “retratação imediata” de Derrite

Foto: Reprodução / Redes sociais

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, publicou no Instagram uma foto de tijolos de maconha apreendidos pela Polícia Militar com adesivos do presidente Lula (PT) e o slogan “Faz o L”.





“Parabéns aos policiais. Continuamos nosso trabalho para demonstrar que em São Paulo o crime não compensa”, escreveu o secretário do governo paulistano.





Segundo Derrite, a droga saiu de Ponta Porã (MS) e foi apreendida na cidade de Euclides da Cunha Paulista, no interior de São Paulo.





REAÇÃO





Após repercussão, deputados da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) cobraram uma “retratação imediata” do secretário.





Em nota, os parlamentares criticaram Derrite por divulgar “imagens de cunho político, ideológico e difamatório, em evidente tentativa de associar uma ação criminosa à imagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva”.





“Nossa bancada entende que a publicação fere princípios do cargo público exercido pelo secretário de segurança pública, motivo pelo qual exigimos explicação e retratação imediata. Não aceitaremos calados tamanha inconsequência nos atos praticados pelo secretário Guilherme Derrite”, diz o texto.





A bancada afirmou ter cobrado explicações do secretário e protocolado um pedido para que Derrite seja ouvido pela Comissão de Segurança Pública da Alesp por “tentativa de criminalização do Presidente da República”.





Com informações do portal Metrópoles