Morre idosa que estava entre as 28 vítimas de acidente de ônibus em Barueri

Acidente ocorreu no dia 29/08; segundo o motorista, ônibus perdeu o freio na descida após ele esperar “por muito tempo” as pessoas retirarem os veículos parados indevidamente na via

Acidente ocorreu no dia 29 de agosto. Foto: Reprodução / Redes sociais

Uma idosa de 71 anos, que estava entre as 28 vítimas de um acidente de ônibus que ocorreu no dia 29/08, faleceu nessa quinta-feira (7), segundo informou o site Barueri na Rede.





Maria Aparecida Costa estava internada, desde então, no Hospital Municipal Francisco Moran.





Segundo o portal, Maria teve múltiplos ferimentos, mas o que mais agravou a sua situação foram as fraturas no crânio. Ela deixa três filhos.





O ACIDENTE





O acidente aconteceu na rua Capitão Salinas, cruzamento com a Rua Treze de Maio. O ônibus, que fazia a linha 166 Jardim Califórnia/Centro, bateu em outros cinco veículos e posteriormente chocou-se contra duas casas, deixando 28 vítimas.





Os primeiros socorros foram prestados por Unidades de Resgate do Corpo de Bombeiros da PMESP e pelo Resgate Municipal da Defesa Civil de Barueri.





Segundo a Prefeitura de Barueri, após uma vistoria realizada em conjunto pela Defesa Civil e pela Secretaria de Planejamento e Urbanismo, as duas residências foram interditadas em decorrência dos danos causados aos imóveis.





Apesar da interdição dos imóveis, a prefeitura informou que não há risco de colapso estrutural, tendo em vista que o risco foi eliminado através da realização de escoramento de segurança e do início da execução da reforma por parte da empresa RALIP (empresa de ônibus).





DEPOIMENTO DO MOTORISTA





Em depoimento na delegacia, o motorista do ônibus relatou que o local é de difícil acesso, pois sempre existem veículos parados “indevidamente” do outro lado da rua. Desta forma, ele disse que é necessário ficar parado no trecho de declive acentuado aguardando as pessoas tirarem seus carros para então o ônibus passar.





Relatou ainda que o tempo de espera para as pessoas retirarem os carros é de até cinco minutos. Com isso, o problema acaba impactando no atraso das viagens.





No dia do acidente, ao passar pelo trecho, o motorista disse que novamente se deparou com a mesma situação. Buzinou diversas vezes para os responsáveis retirarem seus veículos, mas como demorou mais do que o de costume, o painel do coletivo apresentou um alerta de escassez do ar do sistema de freio, pois o ônibus estava parado há muito tempo.





O ônibus então começou a perder o freio e a se movimentar na descida, pegando uma certa velocidade. Ele não conseguiu parar o ônibus, que acabou se colidindo com uma casa.





Por fim, o motorista relatou que no local não há uma fiscalização adequada para verificar a parada irregular de automóveis e que, cedo ou tarde, iria acontecer algo de grave naquela região.





Procurada pelo Cotia e Cia na ocasião, a Prefeitura de Barueri não comentou sobre a falta de fiscalização na região apontada pelo motorista.