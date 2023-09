Homem é morto com facada no peito em Caucaia do Alto

Crime teria sido motivado por uma dívida de drogas

Homicídio foi registrado no 1º DP de Caucaia do Alto. Foto: Arquivos / Cotia e Cia

Um homem, de 36 anos, foi morto com uma facada no peito na madrugada desta segunda-feira (18) na rua Mãe de Jesus dos Santos, Vila Santa Catarina, em Caucaia do Alto.





De acordo com a mulher da vítima, o crime teria sido motivado por uma dívida de R$780 de drogas. O suspeito de ter dado a facada foi preso, mas ele negou à polícia a autoria do crime.





A vítima chegou a ser socorrida pelo Samu até o Pronto-Socorro de Caucaia do Alto, mas acabou não resistindo aos ferimentos.





O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Cotia (Caucaia do Alto).