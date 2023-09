Conheça Dianna Duarte, artista de Cotia que eterniza histórias de pets em pinturas

Em entrevista ao Cotia e Cia, a jovem revelou de onde vem seu talento e gosto pela arte; já são mais de 400 pets eternizados pelo seu trabalho no Brasil e em outras partes do mundo

Dianna Duarte, 22. Foto: Reprodução / Instagram

Por Daniel Harzer





Ela já transformou mais de 400 pets em obras de arte, seja em pinturas de roupas, telas, paredes e até em escovas de cabelo. E seu trabalho já está em diversos países do mundo, sempre com a mesma essência: “eternizar a história do amor mais sincero que conhecemos”.





Estamos falando de Dianna Duarte, de 22 anos. Moradora de Cotia, o talento já veio gravado em seu DNA, com o avô e o pai fotógrafos especializados em retratar animais.





Em entrevista ao Cotia e Cia, Dianna contou que cresceu em contato muito próximo com diversos bichos e que sempre gostou de desenhá-los. “Para mim, poder pintá-los é como poder ter pertinho todos os animais que gosto e sonho em ter”, disse. “Eu sempre amei desenhar e pintar, desde que me conheço por gente, e sempre tive o apoio e ajuda do meu pai nesse olhar mais delicado sobre como retratar os animais de maneira mais legítima, respeitando suas proporções e expressões”, completa.





Foto: Reprodução / Instagram

Autodidata, a artista cotiana cria suas peças utilizando suas próprias técnicas – no caso dos quadros de madeira é Dianna quem recorta, lixa e faz o preparo para a arte, tornando a peça um trabalho artesanal. E o talento é realmente inato. “Nunca fiz cursos de pintura ou desenho, então uso técnicas desenvolvidas por mim, que me trouxeram resultados melhores de acordo com meus testes”, revela.





Sempre invento algo novo e acabo mudando minha forma de pintar. Mas sempre misturo materiais, como tipos diferentes de tinta, as vezes carvão e outros materiais que acredito trazerem o resultado esperado para arte. Tudo é tentativa, erro e acertos





Com o mote “Vamos colorir o Mundo!”, Dianna já produziu mais de 400 obras que estão espalhadas pelo Brasil e em mais oito países, como Austrália, Portugal, Colômbia, Polônia, Rússia, Croácia, Sérvia e Estados Unidos.