GCM de Cotia recupera retroescavadeira roubada em Embu das Artes

A máquina estava em um imóvel na rua Normandia, no Jardim Pioneiro

Foto: GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia recuperou, neste domingo (17), uma retroescavadeira que havia sido roubada no município de Embu das Artes, no dia anterior. A máquina estava em um imóvel na rua Normandia, no Jardim Pioneiro.





A GCM se deslocou até o local após ser informada pela empresa de rastreamento. Os agentes conseguiram visualizar a máquina através do muro da residência.





Segundo a GCM, um homem saiu para atendê-los e disse que havia locado o imóvel para uma pessoa guardar a retroescavadeira até essa segunda-feira (18). Ele foi ouvido na delegacia e liberado logo em seguida.





A máquina foi apreendida e devolvida ao proprietário. A Polícia Civil investiga o caso.