Cotia publica decreto que institui o feriado do Dia da Consciência Negra

Data era apenas ponto facultativo no município; entenda

Foto: Paulo Pirito / Fotos Públicas

A Prefeitura de Cotia publicou o decreto que estabelece o dia 20 de novembro como feriado estadual do Dia da Consciência Negra. Antes, a data era apenas ponto facultativo no município (VEJA AQUI).





O feriado vale, a partir deste ano, para as 645 cidades do estado de São Paulo, após lei sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). O projeto foi proposto pelo deputado Teonilio Barba (PT), e aprovado pela Alesp no dia 8 de agosto deste ano.





O dia 20 de novembro como data da Consciência Negra no Brasil foi criado em 2011, e lembra a morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra à escravidão e líder do Quilombo dos Palmares – comunidade formada por escravizados fugitivos das fazendas no Brasil colonial.