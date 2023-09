Osasco recebe festival de costela e coxinhas em outubro

Evento terá entrada gratuita e shows ao vivo; saiba mais

Foto: André Lopes / Divulgação

Osasco vai receber, nos dias 7 e 8 de outubro, o Festival Costelada BBQ e o Festival da Coxinha no estacionamento da Prefeitura. O evento terá entrada gratuita e shows ao vivo.





“Trata-se do ‘casamento’ perfeito para receber o público de todas as idades e que aprecia curtir horas de entretenimento nas chamadas ‘baladas gastronômicas’”, diz a organização do evento. A programação começa às 11h e prossegue até as 22h.





Os eventos também se destacam pelos variados estilos de cerveja e a eclética programação de shows. Além disso, o espaço conta com área exclusiva para as crianças, que terão a chance de se divertir em brinquedos infláveis e atrações como jump, pescaria, tiro ao alvo e infláveis.





SERVIÇO





Festival Costelada BBQ e Festival da Coxinha – Osasco





Local: Estacionamento da Prefeitura de Osasco





Endereço: Av. Narciso Sturlini





Dias: 07 e 08 de Outubro





Horário: das 11 as 22h





Entrada: Gratuita





Atração: Espaço kids